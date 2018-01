Côte d’Ivoire-Inter / Ouverture au Niger du procès des militaires et civils accusées d’atteinte à la sureté de l’Etat

Abidjan, 8 jan (AIP) – Le procès de neuf militaires et des civils nigériens accusés d’atteinte à la sûreté de l’Etat qui date de 2015 à travers une présumée tentative de coup d’Etat s’est ouvert lundi à la gendarmerie de Niamey au Niger. Neuf hauts gradés des Forces armées nigériennes dont le général Salou Souleymane, ancien chef d’Etat-major des Forces armées nigériennes, le colonel Idi Na Haoua, commandant de la base aérienne de Niamey à l’époque des faits, le commandant Narey Maidoka, chef du 1er bataillon d’artillerie de Tillabéri et le lieutenant Hamball, identifiés comme étant les meneurs, ont été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015 pour une présumée tentative de coup d’Etat le 18 décembre 2015. Selon le ministre...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.