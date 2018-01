Côte d’Ivoire/ Inter/ Mahamoud abbas demande à l’UE de reconnaitre la Palestine comme un Etat indépendant

mahamoud abbas et fédérica mogherine le 22 janvier 2018 à Bruxelles

Abidjan, 22 jan (AIP)- Le président de l’Autorité palestinienne Mahamoud Abbas, a demandé officiellement à l’Union européenne de reconnaître la Palestine comme État indépendant, lors de sa rencontre lundi, avec la chef de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini, et les ministres européens des Affaires étrangères. «Nous considérons vraiment l’Union européenne comme une véritable partenaire et amie et pour cette raison, nous appelons ses États membres à reconnaître rapidement l’Etat de Palestine», a déclaré Mahamoud Abbas, venu chercher depuis Bruxelles, le soutien des Européens après la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël par le président américain Donald Trump. La chef de la diplomatie, Federica Mogherini a, pour...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.