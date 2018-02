Côte d’Ivoire/ Inter/ Macron effectue une visite de trois jours au Sénégal

M. Macron, Photo d'archives

Abidjan, 1er fev (AIP)- Le Président français, Emmanuel Macron, effectue ce jeudi au Sénégal une visite de trois jours consacrée essentiellement à l’économie et à l’éducation. Les Présidents nigérien, Mahamadou Issoufou, burkinabé, Roch Kaboré et centrafricain, Faustin Touadéra, sont aussi annoncés pour prendre part au sommet du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), au Centre international de conférences. Cette première visite du Président français à Dakar est l’objet de vives contestations. La formation politique (PDS) de l’ex-président, Me Abdoulaye Wade a fait appel à « saboter » la visite de Macron. Le PDS considère que cette visite se déroule au moment où le Sénégal connaît un recul démocratique sans précédent. D’après...

