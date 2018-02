Côte d’Ivoire-Inter/ Macron annonce le lancement d’une plateforme de transformation par le sport en Afrique

le président libérien George Weah en compagnie du président français Emmanuel Macron à l'Elysée

Abidjan, 22 fév (AIP) -Le président français, Emmanuel Macron a annoncé mercredi à l’issue d’un déjeuner avec le président libérien, le lancement d’une plateforme de transformation par le sport en Afrique qui sera doté d’un budget initial de 15 millions d’euros et piloté par l’Agence française de développement (AFD) et la Banque africaine de développement (BAD), avec le soutien de la Fifa. Selon M. Macron, ce budget aura pour but de financer « des projets venus du terrain » comme par exemple la construction d’infrastructures, la fourniture d’équipements sportifs, des programmes de formation ou d’aides à la création d’entreprises. Pour lui, le sport peut être un vecteur fort et dynamique pour l’Afrique. «Il y a beaucoup de...

