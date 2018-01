Côte d’Ivoire-Inter / L’UNICEF appelle l’Afrique à s’assurer que les nouveau-nés survivent aux premiers jours de vie (communiqué)

Abidjan, 03 jan (AIP) – Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a appelé lundi les pays africains à faire en sorte que davantage de nouveau-nés survivent à leurs premiers jours de vie. « Cette année, la résolution de l’UNICEF est d’offrir à chaque enfant plus d’une heure, plus d’un jour, plus d’un mois de vie – plus que la survie », a déclaré la directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Leila Pakkala, dans le document publié par Xinhua. « Nous appelons les gouvernements et les partenaires à maintenir et étendre leurs efforts pour sauver la vie des millions d’enfants au moyen de solutions éprouvées et peu onéreuses », a déclaré...

