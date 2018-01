Côte d’Ivoire/ Inter/ L’Unicef appelle à des efforts pour la survie des nouveau-nés à la naissance

Le logo de l'Unicef

Abidjan, 02 jan (AIP)- le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) appelle les pays du monde entier à s’assurer que davantage de nouveau-nés survivent à leurs premiers jours de vie. « La résolution de l’UNICEF pour cette nouvelle année est d’offrir à chaque enfant plus d’une heure, plus d’un jour, plus d’un mois de vie, soit en un mot, la vie et non la survie », explique Stefan Peterson, Chef Santé à l’UNICEF. « Nous appelons l’ensemble des gouvernements et de nos partenaires à rejoindre notre action qui vise à sauver la vie de millions d’enfants au moyen de solutions éprouvées et peu onéreuses ». D’après les estimations selon l’unicef, plus de la moitié des naissances qui ont eu lieu le 1er janvier...

