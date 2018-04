Côte d’Ivoire/ Inter/ Luis Figo et Ronaldinho annoncés samedi pour un match de bienfaisance à Génève

La star du football brésilien Ronaldinho et l'ancien joueur footballeur portugais Luís Figo,

Abidjan, 17 avr (AIP)- D’anciens grands noms du football mondial, dont le Portugais Luís Figo et l’ancienne star brésilienne du Paris Saint-Germain et du Barça, Ronaldinho, participeront samedi à un match de bienfaisance au Stade de Genève, en Suisse, révèle le site d’information de l’ONU. Selon l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), co-organisateur de cette rencontre sportive, ce match de bienfaisance aura pour but de promouvoir la paix, les droits de l’homme et le bien-être dans le monde grâce aux Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Les recettes de cet événement, ainsi que celles du dîner caritatif et de la vente aux enchères numérique exceptionnelle organisés en parallèle du match, seront versées à la Fondation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.