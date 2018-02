Côte d’Ivoire/ Inter/ L’UA condamne le double attentat à la voiture piégée en Somalie

explosion à Mogadiscio, photo d'archives

Abidjan, , 26 fév(AIP)-Le représentant spécial du président de la Commission de l’Union africaine (UA) en Somalie, Francisco Madeiraa, a condamné dimanche, le double attentat à la voiture piégée commis vendredi, à Mogadiscio, qui a fait 32 morts et des dizaines de blessés. Madeira a affirmé qu’une enquête sur l’attentat avait été ouverte à la fois par le gouvernement somalien et par la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). « Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de cette attaque insensée, qui ne vise qu’à engendrer la terreur au sein de la population », a déclaré M. Madeira, dans un communiqué publié à Mogadiscio. « L’AMISOM condamne fermement cette attaque,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.