Côte d’Ivoire-Inter / L’ONU s’inquiète de la disparition de dix travailleurs humanitaires au Soudan du Sud

Abidjan, 27 avr (AIP) – Dix travailleurs humanitaires ont été portés disparus près de la ville de Yei, dans la région d’Equatoria centrale, au Soudan du Sud, a indiqué le Coordonnateur humanitaire pour ce pays, Alain Noudehou, qui a demandé leur libération rapide. « Leur convoi était parti de la ville de Yei pour se rendre à Tore, tôt le 25 avril, pour effectuer une évaluation des besoins humanitaires. On ne sait pas où ils se trouvent et dans quel état ils se trouvent », a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse. « Nous sommes profondément préoccupés par le sort de ces travailleurs humanitaires et nous demandons de toute urgence des informations sur leur état », a déclaré M....

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.