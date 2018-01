Côte d’Ivoire/ Inter/ L’Onu salue la réussite de l’alternance politique au Libéria

cérémonie d'investiture du président libérien George Weah au stade Samuel Doe de Monrovia le lundi 22 janvier 2018

Abidjan, 23 jan (AIP)- Dirigeant la délégation de l’ONU présente lors de l’investiture, le Représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohammed Ibn Chambas, a félicité le peuple libérien pour « l’élection crédible et pacifique qui, pour la première fois, a vu un gouvernement civil élu prendre la relève d’un autre gouvernement civil». « C’est une réussite remarquable pour le Liberia », a déclaré lundi M. Chambas qui, entre 1991 et 1996, a participé aux efforts de médiation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Liberia lors de la première guerre civile. «Nous nous réjouissons tous avec le peuple libérien. Nous souhaitons au Président...

