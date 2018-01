Côte d’Ivoire-Inter / L’ONU estime qu’il est urgent de mettre en œuvre l’accord de paix au Mali

Abidjan, 24 jan (AIP) – Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix du Mali, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré mardi devant le Conseil de sécurité qu’il est plus que jamais nécessaire de mettre en œuvre l’Accord pour la paix et la réconciliation, dans le pays. « Le temps presse et nous sommes lancés dans une course contre la montre au Mali », a prévenu M. Lacroix, lors d’une séance du Conseil de sécurité, à laquelle a également pris part le Ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly. Le Mali fait face à une insécurité grandissante qui, au cours de l’année écoulée, a coûté la vie à des centaines de civils, ainsi qu’à plusieurs dizaines...

