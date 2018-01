Côte d’Ivoire/ Inter/ L’ONU appelle à enquêter sur le décès de plusieurs personnes lors de manifestations à Kinshasa

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres (Ph d'archive)

Abidjan, 23 jan (AIP)- Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit lundi préoccupé par les informations faisant état de la mort d’au moins six personnes et 63 blessés lors de manifestations à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), et a appelé les autorités congolaises à mener des enquêtes sur ces incidents et à traduire les responsables en justice et exhorté les forces de l’ordre à faire preuve de retenu. Le Secrétaire-général exhorte les forces de sécurité congolaises à faire preuve de retenue et à faire respecter les droits du peuple congolais à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Il appelle également au plein respect des lieux de culte », a-t-il ajouté. L’ONU appelle une nouvelle...

