Côte d’Ivoire/Inter/ L’Iran rejette les accusations de la Ligue arabe

Le porte-parole du ministre iranien des affaires étrangères, Bahram Quasémi

Abidjan, 16 avr (AIP)- La Ligue arabe a accusé dans la déclaration finale sanctionnant son sommet de dimanche en Arabie saoudite l’Iran d’avoir une politique expansionniste au Moyen-Orient et de soutenir les rebelles houthis au Yémen. Ces accusations ont été rejetées par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Quasemi, lors d’une conférence de presse, rapporte le site d’information russe, sputnik. « La Ligue arabe pose des questions fausses sur l’Iran, sous l’influence de certains dirigeants, et oublie que c’est les autres qui sont l’ennemi commun de l’Iran et du monde arabe, et qui tentent d’exploiter cette opportunité pour accuser Téhéran», a déclaré le diplomate en indiquant que la Ligue arabe s’est...

