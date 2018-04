Côte d’Ivoire-Inter/ L’Iran présente ses dernières réalisations en matière de sécurité

Abidjan, 18 avr (AIP)-L’armée iranienne a présenté mercredi ses dernières réalisations à l’occasion de la journée nationale de l’armée, notamment la dernière version du char Zolfaghar ainsi que quelques types d’artillerie de 23 mm, Sadad 23 et le système antiaérien Bahman et autres véhicules de combat et fusils tactiques. La cérémonie s’est déroulée en présence du président Hassan Rohani, du chef d’Etat-major des forces armées iraniennes, d’un groupe de commandants militaires de haut rang près du mausolée de l’Imam Khomeiny et de dizaines de journalistes locaux et étrangers. La journée nationale de l’armée a été décrétée, il y a 30 ans, par l’imam Khomeiny, suite à l’attaque des plateformes pétrolières iraniennes de Nasr...

