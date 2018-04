Côte d’Ivoire/ Inter/ L’Iran appelle la France à « ne pas être impressionnée par l’insinuation de Bin Salam »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qasem, photo d'archive

Téhéran, 13 avril (AIP) – Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les autorités françaises à « ne pas être impressionnées par les insinuations et les accusations anti-iraniennes » du prince héritier saoudien Mohammad Bin Salman Al Saud. La France, en tant qu’un des membres du G5 + 1, ne devrait pas être sous l’influence des allégations répétées et fausses soulevées par l’Arabie Saoudite qui a toujours essayé d’affronter l’accord nucléaire iranien et empêcher sa mise en œuvre, a déclaré Bahram Qasemi en réaction à la récente déclaration conjointe anti-Iran publiée par l’Arabie Saoudite et la France lors de la visite de Bin Salman à Paris, rapporte l’agence de presse iranienne (IRNA) « Contrairement...

