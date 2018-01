Côte d’Ivoire-Inter / Les transporteurs de N’Djamena en grève pour protester contre la hausse du carburant

Abidjan, 22 jan (AIP) – Les transporteurs de N’Djamena, la capitale tchadienne ont entamé lundi une grève de deux jours pour protester contre l’augmentation du prix du carburant à la pompe. Selon les médias, toutes les rues de N’Djamena ont été désertées et aucun taxi ni mini-bus ne circule. La grève a été massivement suivie par les transporteurs. Les agences de voyage interurbain vers le sud du pays sont restées fermées. La loi des finances 2018, a fixé le gasoil à 590 FCFA, au lieu de 568 FCFA et, celui de l’essence à 570 FCFA en lieu et place de 523 FCFA. « Si le gouvernement ne trouve pas une solution pendant les deux jours de grève, le mouvement sera prolongé d’une semaine », avait déclaré samedi le président du...

