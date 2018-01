Côte d’Ivoire/ Inter/ Les sénateurs gabonais adoptent le projet de révision constitutionnelle

Abidjan, 05 jan (AIP)- Les sénateurs gabonais, réunis jeudi en séance plénière à Libreville, ont adopté le projet de révision constitutionnelle déposé par le gouvernement et déjà adopté par les députés. Ils ont supprimé des dispositions controversées dans le texte dont celle devant obliger certains hauts cadres du pays nommés aux fonctions de ministres, commandants en chef et autres, de prêter serment devant le Président de la République avant leur entrée en fonction. Le texte a été adopté en des termes non identiques à ceux de l’Assemblée nationale qui l’avait déjà voté le 12 décembre. Les sénateurs ont apporté quelques amendements tant sur la forme que dans le fond. Par exemple, l’harmonisation du mandat des élus locaux à celui des sénateurs (six...

