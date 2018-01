Côte d’Ivoire/ Inter/ Les recettes pétrolières de Libye en hausse malgré l’instabilité politique persistante

Abidjan, 05 jan (AIP)-La Libye a engrangé l’an dernier 14 milliards de dollars (11,6 mds EUR) de recettes pétrolières, soit près de trois fois plus qu’en 2016, malgré l’insécurité et une crise politique persistante, selon un communiqué de la Banque centrale libyenne (BCL). En 2017, la production a atteint plus d’un million de bpj et a permis de réduire de moitié, le déficit budgétaire (à 7,7 milliards de dollars), après un déficit record en 2016, s’est félicitée la BCL. La production avait plongé à moins de 500.000 bpj entre 2014 et 2016 en raison des violences qui éclatent régulièrement autour des sites pétroliers et d’une lutte d’influence entre groupes rivaux souhaitant mettre la main sur la principale ressource du pays. Le...

