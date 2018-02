Côte d’Ivoire/ Inter/ Les opposants au projet d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure (France) évacués

Les gendarmes français sont intervenus au petit matin dans le bois Lejuc à Bure, le 22 février 2018, pour évacuer les opposants au site d'enfouissement de déchets nucléaires

Abidjan, 22 fev (AIP)- Une cinquantaine d’opposants au projet d’enfouissement de déchets nucléaires ont été évacués jeudi, du bois Lejuc (à 250 km à l’Est de Paris, dans la Meuse), la forêt dans laquelle doit se construire le site, précise le gouvernement qui dit mettre en exécution une décision du Tribunal de grande instance qui avait rendu en avril dernier une décision d’expulsion. Près de 500 membres des forces de l’ordre au total étaient mobilisés pour le bois Lejuc, avec plusieurs pelleteuses et des camions-bennes afin d’évacuer les 50 opposants qui vivent sur le site et détruire leurs cabanes et autres lieux de vie, parfois perchés à 25 mètres de hauteur dans les arbres. Ils avaient d’ailleurs appelé ce camp la ZIRA (Zone d’insoumission...

