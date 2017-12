Côte d’Ivoire-Inter / Les membres de l’OCI rejettent et condamnent la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël

L'Ambassadeur de Turquie, en compagnie des autres ambassadeurs membres de l'OCI

Abidjan, 22 déc (AIP) – Les Ambassadeurs accrédités à Abidjan, des Etats membres et observateurs de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ont rejetés et condamnés vendredi à l’unanimité la décision unilatérale du président des Etats-Unis, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. « Toutes les initiatives visant à porter atteinte au statu-quo historique, religieux, juridique, ou autre de la ville sainte d’Al-Qods Al Charif (Jérusalem) ne pourront qu’être rejetées et condamnées par l’ensemble de la communauté internationale, car elles ne peuvent que contribuer à l’exacerbation des tensions dans la région et contribuer à l’éloignement d’une paix juste et durable, tant souhaitée par tous », a indiqué l’Ambassadeur de...

