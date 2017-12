Côte d’Ivoire-Inter / Les Libériens au second tour pour élire leur président

Le sénateur George Weah en passe d'être élu Président du Liberia (Ph Archive)

Abidjan, 26 déc (AIP) – Les Libériens ont commencé mardi matin à voter pour élire leur nouveau président lors d’un second tour qui oppose une légende du football, George Weah, au vice-président sortant, Joseph Boakai. Les bureaux de vote resteront accessibles jusqu’à 18H00 pour les quelque 2,1 millions d’électeurs enregistrés. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour avait été suspendu in extremis par la Cour suprême à la suite de recours du candidat arrivé troisième le 10 octobre, Charles Brumskine (9,6%), appuyé par M. Boakai (28,8%), qui avait dénoncé des « fraudes et irrégularités ». Ce scrutin marquera ainsi la première transition démocratique depuis trois générations dans ce pays ravagé par une guerre civile...

