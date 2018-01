Côte d’Ivoire-Inter / Les fonctionnaires tchadiens en grève pour protester contre des mesures d’austérité

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, réélu pour un 5ème quinquennat

Abidjan, 30 jan (AIP) – Les fonctionnaires tchadiens ont entamé mardi une grève « générale illimitée », pour protester contre les mesures d’austérité imposées par le gouvernement, à l’appel des syndicats. Selon l’AFP, cet appel a été largement suivi dans la capitale N’Djamena où la circulation est restée fluide mardi et la plupart des services publics fermés, y compris les établissements scolaires primaires, secondaires et universitaires. Lundi, les principaux syndicats tchadiens avaient appelé à la grève générale et illimitée dans le secteur public après que les fonctionnaires aient constaté une baisse de leur salaire de janvier. Celle-ci est une conséquence de la nouvelle loi de finances 2018, qui ampute les émoluments des...

