Côte d’Ivoire/ Inter/ Les dirigeants des deux Corées réaffirment leur volonté de dénucléariser la péninsule

Les leaders des deux Corée, Kim Jong-un et Moon Jae-in

Abidjan, 27 avr (AIP)- Les dirigeants de la Corée du Sud et de la Corée du Nord ont réaffirmé ce vendredi, leur volonté de dénucléariser complètement la péninsule coréenne et de réduire leurs armes conventionnelles afin de mettre fin à la guerre de Corée en remplaçant l’accord d’armistice par un traité de paix, lors du sommet historique entre le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, rapporte l’agence de presse sud-coréenne yonhap. «Le président Kim et moi-même avons affirmé aujourd’hui qu’obtenir une péninsule coréenne sans nucléaire à travers une dénucléarisation complète est notre objectif commun. Je déclare clairement que le Sud et le Nord coopéreront plus étroitement en vue de parvenir à une dénucléarisation...

