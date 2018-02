Côte d’Ivoire-Inter / Les Chefs d’Etat membre de la Task force réaffirment leur engagement à réaliser la monnaie unique de la CEDEAO en 2020 (Communiqué)

Une vue de la table de séance de la réunion

Abidjan, 22 fév (AIP) – Les Chefs d’Etat membres de la Task force, réunis à Accra au Ghana, ont réaffirmé leur engagement politique à réaliser la monnaie unique de la CEDEAO en 2020 et leur engagement à ratifier et à mettre en œuvre tous les protocoles et conventions de la CEDEAO. Selon un communiqué de l’institution parvenue jeudi à l’AIP, les Chefs d’Etat ont réaffirmé mercredi également l’approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence tandis que les autres pourront s’y joindre ultérieurement. Ils ont aussi salué les progrès réalisés par les Etats membres et les ont encouragés à poursuivre les efforts pour le respect des critères de convergence et le renforcement du mécanisme de surveillance...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.