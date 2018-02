Côte d’Ivoire-Inter / Les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se réunissent ce vendredi à Bruxelles

Abidjan, 23 fév (AIP) – Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se réunissent ce vendredi à Bruxelles pour discuter du futur budget et de l’organisation des élections européennes de l’an prochain. Le budget de l’Union européenne est fixé tous les sept ans et l’enveloppe actuelle arrive à son terme le 31 décembre 2020, le jour où le Royaume-Uni est censé quitter définitivement l’UE et où Londres arrête donc de contribuer au budget commun. Au cours de cette rencontre, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne discuteront aussi de la redistribution des sièges britanniques au Parlement européen et surtout de la question de savoir si le futur président de la Commission européenne doit automatiquement...

