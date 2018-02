Côte d’Ivoire-Inter / Les athlètes russes récupèrent neuf médailles après la décision du TAS

Abidjan, 1er fév (AIP) – Les athlètes russes qui s’étaient vu retirer leurs médailles remportées à Sotchi lors des jeux Olympiques de 2014, pour cause de dopage institutionnalisé, ont récupéré neuf dont deux en or, après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Au total, la sélection russe avait remporté 33 médailles sur les bords de la mer Noire, dont treize en or, une performance qui lui avait permis de monter sur la première marche du podium au tableau final, devant la Norvège et le Canada. Mais dans le cadre des sanctions prononcées par la commission Oswald, au sein du Comité international olympique (CIO), le pays avait dégringolé à la quatrième place, avec certaines de ses stars déchues, comme le fondeur Alexander Legkov, médaillé d’or sur l’épreuve...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.