Côte d’Ivoire/ Inter/ L’envoyée spéciale du président chinois rencontre le président du Comité international olympique

Abidjan, 26 fév (AIP)-L’envoyée spéciale du président chinois Xi Jinping, Liu Yandong, a rencontré dimanche le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, et lui a promis que la Chine honorerait pleinement ses engagements pendant les Jeux olympiques d’hiver de Beijing en 2022, en organisant des jeux « splendides, fantastiques et extraordinaires », pleins de « nouvelles idées », rapporte l’agence chinoise de presse Xinhua. Mme Liu a transmis à M. Bach, les salutations les plus cordiales de M. Xi, et a félicité le président du CIO pour la réussite des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. « Au vu de la situation complexe et délicate qui règne dans la péninsule coréenne, l’organisation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.