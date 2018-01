Côte d’Ivoire/ Inter/ L’élection présidentielle au Nigeria fixée en 2019

Abidjan, 11 jan (AIP)- La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que la présidentielle et les élections parlementaires au Nigeria se tiendront le 16 février 2019. Dans son calendrier, la commission électorale prévoit les primaires des législatives au mois d’août 2018 et la campagne pour ces élections en novembre. A côté de ces élections, il y aura également celles des gouverneurs et les locales, qui sont prévues se tenir le 2 mars 2019. Le président Nigérian, Muhammadu Buhari, élu lors de l’élection présidentielle de 2015, n’a toujours pas manifesté d’intérêt à se présenter pour 2019. La présidentielle de 2019 sera la neuvième dans la nation nigériane depuis son indépendance en 1960. (AIP) sdaf/akn/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.