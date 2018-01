Côte d’Ivoire-Inter/ Le vice-président Mike Pence annonce l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem avant fin 2019

Abidjan, 22 jan (AIP)- Le vice-président américain, Mike Pence, a annoncé lundi, devant le parlement israélien, que l’ambassade américaine à Jérusalem va s’ouvrir avant fin 2019, à la suite de la décision du président Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme la capitale d’Israël. « En reconnaissant enfin Jérusalem comme la capitale d’Israël, les Etats-Unis ont choisi de préférer les faits à la fiction et ces faits sont la seule fondation possible à une paix juste et durable », a déclaré M. Pence en visite en Israël. Arrivé dimanche soir pour une visite de moins de 48 heures en provenance de Jordanie et le Caire, Mike Pence a été reçu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Son déplacement est placé sous le signe du remerciement...

