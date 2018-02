Côte d’Ivoire/ Inter/ Le vice-Premier ministre australien annonce sa démission

Barnaby Joyce annonce sa démission prochaine

Abidjan, 23 fev (AIP)- Le vice-Premier ministre australien, Barnaby Joyce, a annoncé vendredi, qu’il quitte ses fonctions, après un scandale lié à sa liaison extraconjugale avec Vikki Campion, sa collaboratrice de près de 20 ans sa cadette et actuellement enceinte de lui. « J’annoncerai lundi matin à la réunion du parti que je quitte mes fonctions de chef du Parti national et de Premier ministre adjoint d’Australie. Il est important que quelqu’un joue le rôle de coupe-circuit, pas seulement pour le Parlement, mais, ce qui est plus important, pour Vikki, pour mon fils qui n’est pas né, pour mes filles et pour Nat », a-t-il déclaré dans sa circonscription d’Armidale, à 450 km au nord de Sydney. Lors d’une conférence de presse, M. Joyce a estimé que la tempête médiatique...

