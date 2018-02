Côte d’Ivoire/ Inter/ Le Tchad et l’entreprise Glencore trouvent un accord

Le président tchadien Idriss Deby

Abidjan, 22 fev (AIP)- Le Tchad et la société de négoce suisse Glencore, qui exploite le pétrole tchadien depuis 2013, ont trouvé un accord mercredi, sur la restructuration de la dette étatique s’élevant à 1,36 milliard de dollars vis-à-vis de la société. «Cet accord est un soulagement pour le Tchad. Cette dette devenait insupportable pour les finances du pays, qui est déjà affecté par une grave crise économique», a souligné Abdoulaye Sabré Fadoul, le ministre tchadien chargé des finances et du budget, qui explique dans un communiqué que l’arrangement conclu à Paris a été obtenu après d’âpres et longues discussions entre les deux parties. L’arrangement porte sur une restructuration globale de la dette tchadienne vis-à-vis de Glencore. La dette...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.