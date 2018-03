Côte d’Ivoire/Inter/ Le SIA 2018 enregistre plus de 50 000 visiteurs par rapport à l’an passé

Le ministre Sangafowa Coulibaly visite les stands ivoiriens au SIA (Paris, le 1er mars 2018)

Abidjan, 04 mars (AIP) – Ouvert le 24 février, le 55ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018) a clos ses portes dimanche avec au compteur 672.570 visiteurs enregistrés, soit plus de 50 000 visiteurs par rapport à l’édition de l’année dernière, selon les organisateurs.

Ce chiffre constitue une progression de 8,64% par rapport au SIA 2017 qui était de 619.000 visiteurs, et 611.000 en 2016. En 2015, le Salon avait reçu 691.000 visiteurs et 703.000 en 2014, qui reste à ce jour l’édition record en terme de fréquentation.

Plus de 40 visites officielles de politiques français à commencer par le Président Emmanuel Macron qui a battu tous les records en y passant plus de 12 heures, le jour de l’inauguration, de même que 68 délégations étrangères ont foulé le Parc d’Expo de la porte de Versailles durant les neuf jours qu’a duré le Salon.

Le SIA 2018 a porté sur le thème « Agriculture : une aventure collective ». La Côte d’Ivoire y a ouvert deux stands, l’un tenu par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) et l’autre par le ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH), représentés chacun par leur premier responsable, à savoir Mamadou Sangafowa Coulibaly et Kobenan Kouassi Adjoumani.

La 56ème édition du Salon international de l’agriculture de Paris aura lieu du 23 février au 3 mars 2019.

(AIP)

cmas