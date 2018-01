Côte d’Ivoire/ Inter/ Le Qatar autorise les investisseurs étrangers à détenir 100% des sociétés cotées

Abidjan, 05 jan (AIP)- Le Qatar a approuvé un projet de loi autorisant des investisseurs étrangers à détenir 100% des parts d’une entreprise afin notamment de stimuler les revenus non énergétiques, a déclaré jeudi le gouvernement. Les investisseurs étrangers pourront posséder des compagnies dans presque tous les secteurs de l’économie, mais ils ne seront pas autorisés à acheter des biens immobiliers ou des franchises, a précisé le ministère de l’Economie et du Commerce. Pour investir dans les secteurs de la banque et de l’assurance, les étrangers devront obtenir un permis spécial du gouvernement. Jusqu’ici, les investisseurs étrangers pouvaient détenir jusqu’à 49% des sociétés cotées à la Bourse du Qatar, conformément à une loi...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.