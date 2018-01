Côte d’Ivoire-Inter / Le procès du maire de Dakar à nouveau renvoyé au 23 janvier

L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall (Ph archive)

Abidjan, 03 jan (AIP) – Le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de ses co-inculpés, jugés mercredi en audience spéciale devant le Tribunal correctionnel pour détournement présumé de fonds publics, a été de nouveau renvoyé au 23 janvier. Selon l’agence de presse Xinhua, les avocats du maire de Dakar avaient réclamé le renvoi de l’audience jusqu’à deux mois pour la constitution de nouveaux avocats et la comparution de 70 témoins. Les avocats commis pour assurer la défense des mis en cause ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts, soulignant qu’ils n’avaient pas reçu leur convocation. Le maire de Dakar et ses collaborateurs sont en détention préventive depuis le 7 mars pour des malversations présumées d’un montant...

