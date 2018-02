Côte d’Ivoire/ Inter/ Le président turc attendu ce lundi à Alger

Le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Abidjan, 26 fév (AIP)-Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à l’invitation de son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, est attendu ce lundi, à Alger pour une visite officielle de deux jours, a indiqué dimanche, dans un communiqué la présidence de la République algérienne. Au cours de son séjour en Algérie, le chef de l’Etat turc partagera avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, ses « analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel », selon le communiqué de la présidence. Il s’agit de la troisième visite officielle de M. Erdogan en Algérie, après celles effectuées en novembre 2014 et juin 2013 en tant que Premier ministre. Jeudi dernier, le ministre algérien des...

