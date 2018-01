Côte d’Ivoire/ Inter: Le président Macron reçoit son homologue turc à Paris

photos d'archivres

Abidjan, 05 jan (AIP)-Le président français, Emmanuel Macron, va recevoir son homologue turc ce vendredi, à Paris, dans la mi-journée. Au cours de cette rencontre, les deux présidents discuteront de la Syrie, de l’Europe mais aussi de la question sensible des droits de l’Homme, en Turquie. Cette visite est la plus importante du chef de l’Etat turc dans un pays de l’Union européenne depuis le putsch manqué de juillet 2016 et la répression qui l’a suivi, note-t-on. (AIP) sdaf/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.