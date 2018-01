Côte d’Ivoire-Inter / Le président du Zimbabwé annonce les élections générales « avant juillet »

Abidjan, 24 jan (AIP) – Le nouveau président du Zimbabwé, Emmerson Mnangagwa, a annoncé mercredi en marge du forum de Davos (Suisse), que les élections présidentielle et parlementaire prévues en 2018 dans son pays seront organisées « avant juillet ». « Le mois prochain, je serai en mesure d’annoncer la date des élections. Je ne pense pas qu’elles auront lieu en juillet, elles seront organisées avant juillet », a déclaré M. Mnangagwa, cité par l’AFP. « Cette fois-ci, le Zimbabwe sera ouvert et transparent », a-t-il assuré, précisant son ambition d’organiser des élections libres, justes, crédibles et qui ne soient pas entachées de violence. « Nous avons besoin d’élections qui...

