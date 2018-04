Côte d’Ivoire/ Inter/ Le patron du foot en RDC, en garde à vue

Constant Omari en discussion avec Ahmad, président de la CAF

Abidjan, 18 avr (AIP)- Le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), Constant Omari, a été placé en garde à vue mardi, à Kinshasa, par la justice congolaise pour une affaire d’utilisation de fonds publics. Constant Omari a été placé en garde à vue avec Barthélémy Okito, secrétaire général aux Sports de la RDC, ainsi que Roger Bondembe et Théobad Binamungu, deux vice-présidents de la Fecofa. Les quatre hommes sont soupçonnés d’avoir « détourné un million de dollars destiné à l’organisation de quatre matches de football », a précisé Me Alain Makengo, un défenseur des sportifs congolais. Omari est aussi vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) et membre du comité exécutif de...

