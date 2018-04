Côte d’Ivoire/Inter/ Le monde n’a pas besoin de l’attaque contre la Syrie (Gorbathev)

L'ancien président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev

Abidjan, 16 avr (AIP) – Le premier président de l’ex-URSS, Mikhail Gorbatchev, a déclaré dans un entretien accordé a la radio lettone Baltkom, que le monde n’a pas besoin de l’attaque contre la Syrie, a rapporté dimanche le site d’information russe, Sputnik. « Je pense que personne n’a besoin de cette attaque, compte tenu de la manière dont on en parle et de ses résultats. Elle ressemble à un entraînement avant qu’on ne se mette à tirer pour de vrai. C’est inacceptable, cela n’aboutira à rien de bon! », a fait remarquer Mikhail Gorbathev, en réaction aux frappes des États-Unis et de ses alliés dans la nuit de vendredi à samedi en Syrie. Cette nuit-là, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené des frappes...

