Côte d’Ivoire-Inter / Le ministre chinois des affaires étrangères effectuera des visites officielles en Afrique

Abidjan, 10 jan (AIP) – Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, effectuera des visites officielles au Rwanda, en Angola, au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe du 12 au 16 janvier, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua. « Durant ces deux dernières décennies, les ministres chinois des Affaires étrangères ont toujours choisi l’Afrique en tant que premier déplacement pour la nouvelle année. La poursuite de cette tradition par M. Wang montre que la Chine attache toujours une grande attention aux relations sino-africaines », a expliqué le porte-parole Lu Kang lors d’un point presse régulier. Selon M. Lu, cette visite aura pour but de promouvoir la confiance politique mutuelle, renforcer la coopération mutuelle et de préparer...

