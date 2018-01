Côte d’Ivoire/ Inter/ Le HCR appelle Israël à cesser sa politique de renvoi forcé d’érythréens et de Soudanais

Abidjan, 10 jan(AIP)- L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé mardi Israël à mettre un terme à sa politique de réinstallation forcée d’Érythréens et de Soudanais en Afrique subsaharienne, selon un communiqué de l’Onu. « Cet appel fait suite à l’identification d’environ 80 cas des personnes relocalisées par Israël et qui ont ensuite risqué leur vie durant le périple dangereux vers l’Europe via la Libye », a expliqué un porte-parole du HCR, William Spindler, lors d’une conférence de presse à Genève. Ces 80 cas concernaient des réfugiés ou des demandeurs d’asile érythréens avec lesquels se sont entretenus des employés du HCR à Rome. Sans aucune autre alternative, ils ont parcouru des centaines de kilomètres...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.