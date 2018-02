Côte d’Ivoire-Inter/ Le Ghana décide de se passer des crédits du FMI

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo

Abidjan, 27 fév (AIP) – Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a décidé de se passer des crédits du Fonds monétaire international (FMI) et de financer son budget grâce à ses propres recettes, rapporte les médias. «Je suis ravi d’annoncer que le programme appuyé par la facilité élargie de crédit qui a débuté en 2015 et qui est soutenu par le FMI, prendra fin cette année », a-t-il déclaré le 08 février, devant le parlement. «La performance macroéconomique relativement bonne en 2017 soutiendra fortement la réussite de ce programme (…) Nous sommes déterminés à mettre en place des mesures pour assurer l’irréversibilité et maintenir la stabilité macroéconomique, afin que nous n’ayons aucune raison de demander à nouveau l’assistance de cette puissante...

