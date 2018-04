Côte d’Ivoire/ Inter/Le gabonais Jean Claude Djimbi, seul arbitre africain aux Jeux Olympiques de la jeunesse

Abidjan, 13 Avril (AIP)– L’arbitre gabonais, Jean Claude Djimbi, est le seul africain sélectionné par la Fédération internationale de judo (Ijf) pour participer aux jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en octobre prochain, à Buenos Aires en Argentine, sur une liste très sélecte de dix arbitres venus essentiellement d’Asie, d’Europe et d’Amérique Latine, rapporte l’agence gabonaise de presse (AGP). Me Jean Claude Djimbi, sera invité à faire valoir son expertise aux côtés de ses pairs lors de la 3eme édition des Jeux Olympiques de la jeunesse qui aura lieu à Buenos Aires, en Argentine, du 1er au 12 octobre prochain. Me Djimbi, âgé de 47 ans, est un ancien champion national de la discipline. Il est ceinture noire, 3e dan. Il est arbitre international depuis...

