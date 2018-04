Côte d’Ivoire/ Inter/ Le corps du français porté disparu en Afrique du Sud retrouvé

L'athlète français David Bellet-Brissaud

Abidjan, 20 avr (AIP)- Le corps de l’athlète amateur franco-gabonais, David Bellet-Brissaud, porté disparu depuis une semaine, en Afrique du Sud, a été retrouvé dans le port de Port Elizabeth jeudi, a indiqué la police. Selon la porte-parole locale de la police, Priscilla Naidu, après avoir visionné de nouvelles images enregistrées par des caméras de vidéo-surveillance où on le voit entrer seul dans le port après avoir parlé à trois gardiens ensuite aller vers le quai des bateaux de pêcheurs et sauter d’un bateau à quai à un autre, la police a effectué de nouvelles recherches jeudi, dans le port à l’aide de chiens et de plongeurs et a trouvé le corps inanimé de David Bellet-Brissaud qu’elle a fait remonter à la surface peu avant 16h. « Il portait...

