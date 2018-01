Côte d’Ivoire-Inter /  Le CICR envisage d’intensifier ses activités au Darfour pour répondre aux besoins vitaux de la population (communiqué)

Photo d'archive.

Abidjan, 11 jan (AIP) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) envisage de renforcer ses activités d’assistance dans la région du Darfour (sud du Soudan), selon un communiqué de cette organisation transmis à l’AIP. Cette région est confrontée, à de longues années de conflit, qui ont mis à mal la santé et le bien-être de la population, indique-t-on. «Notre objectif est de répondre aux besoins immédiats des personnes, mais nous savons que nous devons également renforcer leur résilience sur le long terme, a indiqué Pierre Maurer, le président du CICR. Lors de visites réalisées récemment dans cet État et dans le Darfour central, les équipes du CICR ont pu constater que la population avait besoin de nourriture, d’eau potable et d’un accès aux soins...

