Côte d’Ivoire/ Inter/ L’Arabie Saoudite exhortée à mettre fin à la répression contre les militants des droits de l’homme

Abidjan, 02 jan (AIP)-Cinq experts de l’ONU ont demandé mardi, à l’Arabie saoudite de mettre fin à la « répression » contre les militants des droits de l’homme et de relâcher plusieurs dizaines de personnes arrêtées depuis septembre pour avoir simplement exercé leurs droits civiques et politiques. « Nous assistons à la persécution de défenseurs des droits de l’homme qui n’ont fait qu’exercer pacifiquement leur droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de conscience », affirment les cinq experts des Nations Unies qui évoquent des arrestations et des détentions arbitraires décidées en recourant à la législation antiterroriste. L’arrestation, depuis...

