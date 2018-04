Côte d’Ivoire-Inter / L’ambassadeur de Belgique  fait ses adieux au président de la république du Niger

Abidjan, 25 avr (AIP) – L’ambassadeur du royaume de Belgique au Niger, Liven de la Marche, en fin de mission, a fait ses adieux au président de la république du Niger, Mahamadou Issoufou, rapporte l’agence de presse nigérienne (ANP) Le diplomate belge, au sortir de son audience a indiqué lundi qu’il est venu faire ses adieux au président de la république et profité de l’occasion pour lui dire merci pour l’accueil et l’hospitalité dont il a fait l’objet durant son séjour au Niger. Ils ont également échangé sur l’état de la coopération et son bilan au Niger. L’ambassadeur du royaume de Belgique au Niger a annoncé, par ailleurs, l’accréditation d’un nouveau chargé d’Affaires auprès de la république du Niger. ( AIP) sdaf/kam

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.