Côte d’Ivoire-Inter / La Vice-secrétaire des Nations Unies appelle à traduire en actions concrètes le Programme 2030

La Vice-secrétaire des nations Unies, Amina Mohamed (ph archive)

Abidjan, 22 fév (AIP) – La Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, a appelé les dirigeants de la planète à traduire en actions concrètes la vision collective inscrite dans le Programme 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), précisant que cela constitue la priorité absolue. «Le Programme 2030 conçu par les Nations Unies est un ensemble d’objectifs et de cibles ambitieux, universel et centré sur la population et la planète», a rappelé Amina Mohammed lors du Forum régional des dirigeants sur la coordination des ODD au Bélarus. Selon la numéro deux de l’ONU, les objectifs sont « la feuille de route de la communauté mondiale pour transformer notre monde » et cette réunion est une excellente occasion de discuter...

