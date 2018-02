Côte d’Ivoire-Inter / La moitié de la population du Soudan du Sud souffre de malnutrition (rapport)

Abidjan, 26 fév (AIP) – Près de la moitié de la population du Soudan du Sud est en situation de faim extrême, selon un rapport de trois agences des Nations unies publié lundi. En janvier 2018, 5,3 millions de personnes, soit 48% de la population sud-soudanaise, étaient en situation d’insuffisance alimentaire et classées dans les trois niveaux supérieurs de l’échelle IPC, le critère le plus utilisé pour classifier la sécurité alimentaire. Ce chiffre est en hausse de 40% sur un an, selon ce rapport présenté l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le Fonds pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). En 2017, le Soudan du Sud avait connu entre février et juin quatre mois de famine,...

