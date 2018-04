Côte d’Ivoire/ Inter/ La JSK et le MC Alger sanctionnés après des violences ayant fait 100 blessés

Abidjan, 27 avr (AIP)- La Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et le Mouloudia Club d’Alger (MCA) ont été sanctionnés après des violences ayant fait plus de 100 blessés en avril dernier, a annoncé jeudi la Ligue algérienne de football professionnel, dans un communiqué. La JSK se voit infliger trois matchs à huis clos, dont un avec sursis, plus 200 000 dinars (environ 1500 euros) d’amende, ainsi qu’une autre amende de 50 000 dinars (375 euros) pour « mauvaise organisation », en tant que club hôte. Quant au MCA, il a écopé de trois matchs à huis clos dont deux matches avec sursis et 200.000 dinars d’amende. Mi-avril, plus de 100 personnes avaient été admises à l’hôpital à l’issue du match entre les deux équipes, marqué par des tirs de...

